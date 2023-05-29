Зеленский провел очередное заседание Ставки: о чем говорили

Зеленский провел очередное заседание Ставки: о чем говорили
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки главнокомандующего, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Зеленский в Telegram.

"Только что завершил Ставку. Важные вопросы. Важные решения. Главное - сроки. А самое главное - по срокам есть ответы.
Вопрос первый: фронт. По общей оперативной ситуации и по отдельным направлениям докладывали Залужный, Сырский, Тарнавский (Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский - ред.)
Вопрос второй: комплектование новых наступательных бригад и обеспечение быстрой логистики. Доклады Минобороны, Мининфраструктуры и Минстратегпром.
Вопрос третий: новые контракты на поставку дополнительных ракет, дополнительные средства противовоздушной обороны, анализ работы ПВО за последние дни, оценка нанесенного ущерба".

Зеленский добавил, что "по всем пунктам" приняты соответствующие решения.

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