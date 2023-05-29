СМИ: Российского белугу-шпиона Хвалдимира заметили у берегов Швеции

Кит-белуга по имени Хвалдимир, которого впервые обнаружили четыре года назад возле Норвегии и заподозрили в шпионаже в пользу России, оказался в районе побережья Швеции – вероятно, он ищет пару, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в публикации AFP.

Более трех лет Хвалдимир провел у норвежского побережья, после чего в последние месяцы внезапно начал двигаться в сторону Швеции. В воскресенье, 28 мая, его заметили у юго-западного шведского побережья в районе населенного пункта Хуннебостранд.

Морской биолог из организации OneWhale Себастьян Странд в разговоре с AFP предположил, что Хвалдимир мог внезапно отправиться в плавание, потому что ищет себе пару или компанию, поскольку белуги – очень социальный вид.

По словам Странда, киту 13-14 лет, и он находится "в таком возрасте, когда его гормональный фон очень высок". В то же время ближайшая к Хвалдимиру популяция белуг находится на архипелаге Шпицберген, что на крайнем севере Норвегии.

В OneWhale обеспокоены тем, что белуга, которого последние несколько лет подкармливали люди, мог разучиться самостоятельно охотиться, и уже заметили некоторую потерю им веса.

Напомним, в 2019 году у норвежских вод рыбаки заметили кита-белугу, который позже поселился вблизи Хаммерфеста. За ним ухаживали местные жители и власти. На животном заметили ремни и камеру, которые, как обнаружили норвежские спецслужбы, были установлены для шпионажа.

Считается, что Хвалдимир (это сочетание слова hval, которое на норвежском означает "кит", и имени президента РФ) был частью исследовательской программы РФ по использованию китов для морского шпионажа.

Москва так и не обнародовала никакой официальной реакции на предположение Норвегии о том, что белуга был российским шпионом.

Баренцево море, где находился Хвалдимир, является стратегическим геополитическим районом, где отслеживается движение западных и российских подводных лодок. Оно также является воротами к Северному пути, который сокращает морские путешествия между Атлантическим и Тихим океанами.