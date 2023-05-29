В Воздушных силах призвали не делать фото обломков ракет и объяснили, почему

Фотографировать обломки ракет, падающих после сбивания силами ПВО, не стоит, ведь это помогает врагу в понимании того, какое именно вооружение защищает небо над конкретным населенным пунктом, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире "Радио Свобода".

"Если эти обломки принадлежат нашим ракетам, если это тем более западное вооружение – тот же Patriot, или ракета NASAMS, то враг понимает, каким видом вооружения мы отработали в том или ином месте. Второе – они это снимают, преподают у себя в России и показывают, как "украинские националисты" зенитными ракетами западного образца "ударили" по своим же домам и жителям, используя это в рамках своей пропаганды" , – подчеркнул Игнат.

Спикер Воздушных сил также подчеркнул, что "фото с ракетами лучше заблюрить, потому что это последствия работы ПВО — ракета развивается в воздухе, ведь ее обломки не растворяются в воздухе".

Также он в который раз напомнил, что во время воздушной тревоги стоит находиться в укрытии.

Как сообщалось, в ночь на 29 мая Россия совершила пятнадцатую за май атаку на Киев. Враг использовал ударные беспилотники Shahed и крылатые ракеты. Силами и средствами нашей ПВО было обнаружено и уничтожено более 40 воздушных целей. Ударов по Киеву не было. В разных районах столицы упали обломки ракет. В Подольском районе ранен мужчина.