В Москве беспилотники врезались в две многоэтажки – росСМИ

Российские медиа сообщают, что ночью 30 мая беспилотники атаковали две многоэтажки в Москве.

По информации "Baza", взрыв произошел около 4 часов утра в многоэтажке на улице Атласова в Новой Москве.

Сообщается, что в нескольких квартирах вылетели стекла.

"Baza" пишет, что жители дома, в котором произошел взрыв, обнаружили предмет, похожий на крыло беспилотника. По версии полицейских, отмечает издание, именно он мог стать причиной взрыва.

По данным издания "SOTA"﻿, пострадавших в результате инцидента нет.

"Baza" также сообщает, что на месте взрыва в многоэтажке работают взрывотехники и сотрудники ФСБ.

По предварительной версии, отмечает издание, в дом мог врезаться беспилотник, который летел со стороны Калужской области в сторону Москвы.

Отмечается, что, вероятно, БПЛА летел на сверхмалой высоте и врезался в дом в районе технического этажа.

По информации издания "РИА Новости", которое ссылается на собеседника в экстренных службах РФ, всего ночью 30 мая беспилотники попали в два жилых дома в Москве, пострадавших нет.

Отмечается, что один беспилотник попал в верхние этажи жилого дома на ул. Профсоюзной, 98, разрушив фасад и остекление дома. Второй попал в 24-этажный жилой дом на улице Атласова в Новой Москве.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из-за атаки БПЛА в Москве несколько зданий получили незначительные повреждения, никто серьезно не пострадал, пишет агентство "ТАСС".

Собянин также заявил, что в целях безопасности на время работы экстренных служб проведена эвакуация жильцов нескольких подъездов в двух домах, которые пострадали от попадания БПЛА, сообщает "РИА Новости".