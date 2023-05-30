ПВО уничтожило 29 "Шахедов", летевших на Киев — Воздушные силы

Силы противовоздушной обороны Украины в ночь на 30 мая уничтожили 29 ударных беспилотников Shahed 131/136 на подступах к Киеву и в небе украинской столицы.

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

Атака беспилотников продолжалась с 23:30 понедельника по 4:30 вторника. С севера и юга зафиксировали запуски 31 дрона-камикадзе, отметили в командовании.

"Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 29 ударных БпЛА", — говорится в сообщении.

Почти все 29 дронов поражены на подступах к столице и в небе Киева.