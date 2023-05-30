Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили 410 захватчиков и 51 крылатую ракету

Согласно данным Генерального штаба﻿ ВСУ, Россия в войне против Украины уже потеряла 207 440 военных, 3 445 артиллерийских систем, 3 092 БПЛА и 1 107 крылатых ракет.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.05.23 ориентировочно составили:

личного состава − около 207 440 (+410) человек ликвидировано,

танков − 3 802 (+1) ед,

боевых бронированных машин − 7 469 (+2) ед,

артиллерийских систем − 3 445 (+10) ед,

РСЗО − 575 (+0) ед,

средств ПВО − 332 (+1) ед,

самолетов − 313 (+0) ед,

вертолетов − 298 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня − 3 092 (+38) ед,

крылатых ракет − 1 107 (+51) ед,

кораблей/катеров − 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн − 6 219 (+12) ед,

специальной техники − 454 (+1).

Данные уточняются.