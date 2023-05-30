Россияне "эвакуируют" документацию из оккупированной Кременной – ЦНС
Российские оккупанты вывозят документы из захваченных ими госучреждений города Кременная Луганской области. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Россияне вывозят во временно оккупированный Луганск документацию из государственных учреждений Кременной", - отметили в Центре.
Ранее ЦНС сообщил, что захватчики вывозят в Россию документацию и имущество из захваченных украинских государственных учреждений в Запорожской и Херсонской областях.
Также 24 мая стало известно, что россияне вывезли военную документацию и шифровальное оборудование из оккупированного Крыма