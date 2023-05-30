Байден: Предоставление Украине ракет ATACMS все еще рассматривается
Президент США Джо Байден заявил, что вопрос предоставления Украине дальнобойных ракет ATACMS все еще находится на рассмотрении, сообщает Европейская правда.
Об этом он сказал во время общения с медиа.
Байден комментировал обострение воздушных атак РФ по Киеву, отметив, что они "не являются неожиданностью".
"Именно поэтому мы должны продолжать предоставлять Украине все необходимое", – сказал президент США.
На уточняющий вопрос относительно возможной передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS Байден ответил, что эта тема "все еще в игре", имея в виду, что вопрос продолжает рассматриваться.
Ранее СМИ сообщали, что администрация Байдена объясняет украинской стороне нежелание передавать ракеты большей дальности ATACMS тем, что в таком случае их может остаться слишком мало в запасах американской армии.