Зеленский поговорил с Эрдоганом о "зерновой сделке"

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайиплом Эрдоганом, который накануне победил на выборах, сообщает Экономическая правда.

Как написал Зеленский в Twitter, в телефонном разговоре он отметил личную роль Эрдогана в продолжении Черноморской зерновой инициативы, "что является весомой составляющей мировой продовольственной безопасности".

"Сотрудничество Украины и Турции важно и действенно способствует благосостоянию наших народов и международной стабильности. Будем и в дальнейшем развивать его и совместно работать над усилением безопасности региона, Европы и мира!" , – добавил глава государства.

В коротком сообщении канцелярии турецкого президента указано, что Зеленский поздравил Эрдогана с победой на выборах, а также обсудил "события в российско-украинской войне и региональные вопросы".

Ранее в понедельник турецкий президент провел телефонные разговоры с, среди прочего, российским визави Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом.

Напомним, Реджеп Тайип Эрдоган переизбран президентом Турции во втором туре выборов, набрав 52,16% голосов согласно данным ЦИК. После этого он пообещал объединение в поддержку национальных ценностей.