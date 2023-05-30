От 25 до 32 беспилотников атаковали Москву − росСМИ

По разным данным российских СМИ от 25 до 32 беспилотников атаковали Москву ночью 30 мая, повреждены как минимум два многоэтажных дома, сообщается, что большинство дронов сбили на подлете к российской столице, сообщает Украинская правда.

"Следователи Следственного комитета расследуют факты падения беспилотных летательных аппаратов на здания в Москве. В результате падения беспилотных летательных аппаратов в нескольких зданиях в Москве есть незначительные повреждения. Кроме того, ряд беспилотных летательных аппаратов был сбит силами российской ПВО на подлете к Москве" , - сообщил Следком РФ.

Вместе с тем Telegram-каналы пишут, что по разным данным, Москву атаковали от 25 до 32 беспилотников.

"Прям возле нашего дома. Может, свалить нужно отсюда?" Російські Telegram-канали публікують, ймовірно, момент падіння одного з безпілотників у Підмосков'ї. Обережно, нецензурна лексика. Відео з Telegram-каналу "База" pic.twitter.com/zhade9fVaR — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 30, 2023

Сообщается, что якобы большую часть из них сбили силы ПВО в Подмосковье, а часть беспилотников якобы зацепились за деревья и провода, так как летели на сверхмалой высоте. По данным "Базы", в жилые дома врезались три беспилотника, один из этих БПЛА нес взрывные устройства, которые не сдетонировали.

Следком уверяет, что пострадавших нет. Вместе с тем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за медицинской помощью обратились два человека, но якобы госпитализация им не потребовалась.

Он также добавил, что "в целях безопасности на время работы экстренных служб" решили эвакуировать жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА.