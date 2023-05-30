Разведка Британии: Сколько средств РФ тратит на войну

Реальные военные расходы РФ крайне неопределенны из-за более частого засекречивания статей бюджета, особенно с начала вторжения в Украину﻿. Об этом говорится в сводке Министерства обороны Великобритании, сообщает Деловая столица.

Как отмечается, 25 мая Стокгольмский международный институт исследования проблем мира сообщил, что российские военные расходы в 2022 году выросли на 9,2%, до 86,4 млрд долларов. По оценкам учреждения, это 4,1% ВВП России.

В Минобороны указывают, что реальные военные расходы России крайне неопределенны из-за более частого засекречивания статей бюджета (особенно с февраля 2022 года) и отсутствия прозрачности.