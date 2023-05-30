Китай отклонил просьбу Пентагона о встрече министров обороны

Китай отклонил просьбу Пентагона о встрече между министром Ллойдом Остином и его китайским коллегой Ли Шанфу на полях Азиатского форума по безопасности в Сингапуре, который пройдет на этой неделе, обвинив США в неискренности, сообщает Укринформ.

"Соединенные Штаты стремятся подавить и умерить Китай всеми возможными средствами и продолжают налагать санкции на китайских чиновников, китайские учреждения и компании" , - сказал представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнг.

"Есть ли искренность и значение любого общения при таких обстоятельствах?" – добавил он.

По словам китайского дипломата, Соединенные Штаты должны немедленно отменить санкции и принять практические меры для устранения препятствий в двусторонних отношениях, создания благоприятной атмосферы и условий для диалога и общения.

В Пентагоне в свою очередь заявили:

"Ночью китайская сторона сообщила США, что она отклонила присланное в начале мая приглашение министра Остина встретиться с министром национальной обороны КНР Ли Шанфу в Сингапуре на этой неделе".

При этом в американском Минобороны "твердо верят в важность поддержки открытых линий связи между военными двух государств как гарантию того, что конкуренция не перерастет в открытый конфликт" .

Между тем в Вашингтоне опасаются, что этот отказ может вызвать беспокойство среди союзников США в Юго-Восточной Азии, которые нервничают, потому что оказались между двумя крупными государствами и надеялись на деэскалацию между Вашингтоном и Пекином во время сингапурской встречи.

В сообщении Министерства обороны Китая об участии министра Ли Шанфу в 20-м диалоге Шангри-Ла говорится, что глава ведомства совершит официальный визит в Сингапур с 31 мая по 4 июня и, кроме прочего, "во время мероприятия встретится с главами делегаций соответствующих стран" , без уточнения их перечня.