Американский генерал сравнил армии Украины и РФ и назвал сильнейшую
Украинская армия лучше и мощнее российской. Однако войска РФ все еще обладают смертоносными возможностями, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.
Об этом заявил американский генерал-майор в отставке Дэвид Болдвин, который командовал Национальной гвардией Калифорнии.
"Невозможно сравнивать. Украинская армия очень хорошо управляема. У них большой боевой опыт с 2014 года, отличная организация, и они борются за то, во что искренне верят - за свою Родину. Вы противопоставляете это российской армии, которая, я бы сказал, стала бумажным тигром", — заявил он.
Генерал подчеркнул, что, несмотря на поражения на поле боя, у российской армии все еще есть смертоносные возможности, от которых страдают украинцы. Речь идет о ракетах, технологических системах и ядерном потенциале. Однако с точки зрения могущества, по мнению Болдвина, у украинского войска есть преимущество.
"Но с точки зрения боевого могущества нет сравнения - украинская армия намного лучше. Я думаю, посол Волкер лучше сказал, что российская армия больше не является второй армией мира, теперь она является второй лучшей армией в Украине", — сказал американский генерал.