Американский генерал сравнил армии Украины и РФ и назвал сильнейшую

Украинская армия лучше и мощнее российской. Однако войска РФ все еще обладают смертоносными возможностями, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Об этом заявил американский генерал-майор в отставке Дэвид Болдвин, который командовал Национальной гвардией Калифорнии.

"Невозможно сравнивать. Украинская армия очень хорошо управляема. У них большой боевой опыт с 2014 года, отличная организация, и они борются за то, во что искренне верят - за свою Родину. Вы противопоставляете это российской армии, которая, я бы сказал, стала бумажным тигром" , — заявил он.

Генерал подчеркнул, что, несмотря на поражения на поле боя, у российской армии все еще есть смертоносные возможности, от которых страдают украинцы. Речь идет о ракетах, технологических системах и ядерном потенциале. Однако с точки зрения могущества, по мнению Болдвина, у украинского войска есть преимущество.