Байден обсудил с Эрдоганом разблокировку вступления Швеции в НАТО

Президент США Джо Байден заявил в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, что он хочет, чтобы Анкара отказалась от своих возражений против вступления Швеции в НАТО, сообщает Европейская правда.

Байден позвонил Эрдогану, чтобы поздравить его с победой на президентских выборах в Турции в воскресенье. По словам Байдена, в разговоре в понедельник Эрдоган повторил желание Анкары купить истребители F-16 в США.

"Я говорил с Эрдоганом. Я поздравил Эрдогана. Он все еще хочет поработать над чем-то, над F-16. Я сказал ему, что мы хотим заключить соглашение со Швецией, так давайте это сделаем. И мы снова будем на связи друг с другом" , – цитирует Байдена агентство Reuters.

Отвечая на вопрос, ожидает ли он от Эрдогана каких-то сдвигов в вопросе членства Швеции в НАТО, Байден сказал, что говорил об этом с турецким президентом.

"Я поднимал этот вопрос с ним. Мы поговорим об этом больше на следующей неделе" , – отметил он.

Швеция и Финляндия подали заявки на членство в НАТО в прошлом году, но Турция и Венгрия все еще не одобрили заявку Швеции.