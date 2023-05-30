Резников: Германия может добавить в коалицию истребитель Eurofighter
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что видит возможность получения из Германии истребителей Eurofighter Typhoon. Об этом он сказал в интервью изданию немецкой медиагруппы Funke и французской газете Ouest France, сообщает Deutsche Welle.
"Если бы Великобритания и Германия объединили свои возможности по снабжению истребителей Eurofighter, это было бы важным шагом", — подчеркнул министр.
Он напомнил, что уже существует международная "танковая коалиция", в которой основной моделью является германский Leopard 2, а также американские Abrams и британские Challenger. Резников добавил, что аналогично может быть сформирована "коалиция истребителей" с базовой моделью американского F-16, а также с Eurofighter и шведскими Gripen.
По его словам, всего в Украине нуждаются около 120 истребителей.
"Наибольшую часть должны составлять F-16, которых в мире насчитывается более пяти тысяч. Но Eurofighter и Gripen также помогли бы нам", — сказал Резников.
Министр подчеркнул, что, прежде всего, Украина приветствовала бы участие Германии в обучении украинских пилотов на Eurofighter.
"Наши британские партнеры готовы предложить украинцам курсы обучения на истребителях Eurofighter. А с нашими шведскими друзьями мы обсуждаем, как начать обучение на самолетах Saab Gripen", — сообщил он.