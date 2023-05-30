Министр образования отказался от степени кандидата наук

Министр науки и образования Оксен Лесовой решил добровольно отказаться от степени кандидата наук, сообщает Деловая столица.

Об этом Лесовой написал на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что Кабинет министров уже утвердил механизм добровольного отказа от ученой степени — такой возможности раньше не было.

"На себе, собственно, первым и испробовал механизм отказа. Написал соответствующее заявление и со вчерашнего дня уже не являюсь кандидатом наук. Держаться за формальные для себя статусы не собираюсь. Гораздо важнее реальные дела и действия" , — заявил министр.

По его убеждению, в академическом мире научная степень – "это о ценности и доверии, а еще о достижении, а не получении".

"Постсоветская культура это несколько исказила, поэтому должны исправить и сформировать новую культуру академической добродетели, где будет место только для настоящей последовательной науки. Как военную форму имеют право носить только военные, так и иметь научные степени, по моему мнению, должны только ученые" , – считает Оксен Лесовой.

Следующим шагом в становлении новой культуры академической добродетели, по его мнению, должен стать соответствующий закон, который еще дорабатывается.

Вскоре после назначения Оксена Лесового министром образования и науки в СМИ появилась информация о возможном плагиате в его кандидатской диссертации по философии, которую он защитил в 2012 году. Лесовой отрицал это, подал диссертацию на проверку и пообещал отказаться от степени, если найдут плагиат.