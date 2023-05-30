Украина вернула тела еще 79 военных — Минреинтеграции
Во вторник, 30 мая, Украина вернула тела 79 военных. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций.
"Тела наших защитников будут переданы их семьям для достойного захоронения", - сообщили в Минреинтеграции.
Передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами.