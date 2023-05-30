Премьер Грузии о причинах войны: Украина хотела вступить в НАТО

Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили утверждает, что одной из причин, по которым РФ развязала полномасштабную войну против Украины, стало желание Киева присоединиться к НАТО, сообщает Украинская правда.

Об этом он сказал на Форуме глобальной безопасности в Братиславе.

По словам грузинского премьера, одной из главных причин российской агрессии было "расширение НАТО". Кроме того, сказал Гарибашвили, было "много других причин".

"Я не хочу спекулировать, не хочу цитировать заявления российского правительства. Но одной из причин было желание Украины стать членом НАТО. Итак, мы видим последствия" , – отметил Гарибашвили.

Ранее Гарибашвили заявлял, что не видит достаточных усилий со стороны международного сообщества для создания условий, которые бы позволили провести мирные переговоры по Украине.

Напомним, в мае Грузия, которая не поддержала санкции против РФ в связи с полномасштабным вторжением в Украину, возобновила прямое авиасообщение с Россией.