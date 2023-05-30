Фонд госимущества сменил 142 топ-менеджера на госкомпаниях
Фонд госимущества (ФГИУ) с сентября 2022 года сменил 89 руководителей и 53 членов наблюдательных советов предприятий, которые находятся в управлении ФГИУ. В отношении 26 предприятий фонд ожидает согласования. Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.
В Фонде отмечают, что обновление менеджмента - необходимый шаг для улучшения финансово-экономического состояния государственных активов.
"Новая команда ФГИУ провела анализ работы предприятий, который показал хроническое невыполнение финансовых планов и стабильно убыточную работу", - говорится в сообщении.
"Наша цель - эффективное и прозрачное управление на государственных предприятиях. Новые менеджеры должны вводить современные управленческие практики и принципы корпоративного управления.
Мы стремимся достичь оптимального использования ресурсов, усовершенствовать производственные процессы, повысить производительность и эффективность работы государственных предприятий", - заявил директор Департамента мониторинга и оценки эффективности деятельности субъектов хозяйствования ФГИУ Виктор Сердюк.
Ранее сообщалось, что Фонд госимущества начинает увольнять недобросовестных руководителей предприятий по результатам анализа финансово-экономического состояния компаний.