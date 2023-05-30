ВСУ обстреляли выходивших из Бахмута "вагнеровцев", десятки погибших — Череватый
За последние сутки на Бахмутском направлении не было боеприкосновений. В результате обстрела Силами обороны уходящих из города "вагнеровцев" уничтожены 80 и ранены 119 захватчиков, сообщает Укринформ.
Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.
"За последние дни мы наблюдали существенное уменьшение боев, было по 2-3 боестолкновения. В эти сутки не было вовсе. Враг продолжает ротационные мероприятия, отводя группировку "Вагнера", заменяя его подразделениями воздушно-десантных войск, мотострелковыми.
Именно этот отвод оказывает удручающее влияние на тех, кто заходит на их место. Потому что они сами по себе тоже уже много участвовали в боях, это второй-третий входящий состав, плюс они видят, в каком состоянии выходят преступники из "Вагнера", плюс в путь мы им насыпаем щедро. В результате этого, за эти сутки было 80 окупантов ликвидировано, 119 получили ранения, уничтожены одна БМП, БПЛА, зенитная пушка, 2 авто и 5 боевых складов с боеприпасами", — сообщил Череватый.
Он отметил, что уход "вагнеровцев" не является жестом доброй воли последних, а результатом героических действий украинских защитников.
"Нам удалось сломить их боевой потенциал, удалось уничтожить преступную группировку "Вагнера", а все эти бравурные заявления – это просто латентная капитуляция. Он (Пригожин – ред.) убегает, покидает Бахмут, чтобы сохранить остатки своей группировки", — отметил Череватый.
Отвечая на вопрос, будут ли возвращаться "вагнеровцы" на свои позиции на Бахмутском направлении, представитель сообщил, что это будет зависеть от военного руководства РФ.
"Из ближайших действий это не видно, но это очень зависит от военно-политического руководства их преступного государства. А личный состав – это большая проблема, в отличие от того, что он (Пригожин – ред.) кричал о снарядах, на самом деле главная проблема их - это личный состав. Как там сложатся обстоятельства, что они будут вынуждены сделать, я думаю, в ближайшее время покажет", — подчеркнул спикер.