ВСУ обстреляли выходивших из Бахмута "вагнеровцев", десятки погибших — Череватый

За последние сутки на Бахмутском направлении не было боеприкосновений. В результате обстрела Силами обороны уходящих из города "вагнеровцев" уничтожены 80 и ранены 119 захватчиков, сообщает Укринформ.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.

"За последние дни мы наблюдали существенное уменьшение боев, было по 2-3 боестолкновения. В эти сутки не было вовсе. Враг продолжает ротационные мероприятия, отводя группировку "Вагнера", заменяя его подразделениями воздушно-десантных войск, мотострелковыми.

Именно этот отвод оказывает удручающее влияние на тех, кто заходит на их место. Потому что они сами по себе тоже уже много участвовали в боях, это второй-третий входящий состав, плюс они видят, в каком состоянии выходят преступники из "Вагнера", плюс в путь мы им насыпаем щедро. В результате этого, за эти сутки было 80 окупантов ликвидировано, 119 получили ранения, уничтожены одна БМП, БПЛА, зенитная пушка, 2 авто и 5 боевых складов с боеприпасами", — сообщил Череватый.

Он отметил, что уход "вагнеровцев" не является жестом доброй воли последних, а результатом героических действий украинских защитников.

"Нам удалось сломить их боевой потенциал, удалось уничтожить преступную группировку "Вагнера", а все эти бравурные заявления – это просто латентная капитуляция. Он (Пригожин – ред.) убегает, покидает Бахмут, чтобы сохранить остатки своей группировки", — отметил Череватый.

Отвечая на вопрос, будут ли возвращаться "вагнеровцы" на свои позиции на Бахмутском направлении, представитель сообщил, что это будет зависеть от военного руководства РФ.