Рада сделала шаг к увеличению выплат военным, срочникам и курсантам
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об увеличении денежных вознаграждений военным, курсантам, срочникам и временно непригодным военным. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, сообщает Деловая столица.
"Сегодня Рада увеличила денежные вознаграждения военным, курсантам, срочникам и временно непригодным военным", — написал Гончаренко.
Нардеп также привел конкретные цифры выплат, которые могут получать военные:
- от 30 000 до 100 000 грн военным пропорционально времени выполнения боевых задач на условиях, установленных Кабмином;
- 6 000 грн срочникам;
- 6 000 грн временно непригодным и получившим травму, увечье во время боевых действий;
- 2350 грн курсантам;
"Законопроект (9342) принят за основу! Это значит, что будет второе чтение", — напомнил депутат.