Рада сделала шаг к увеличению выплат военным, срочникам и курсантам

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об увеличении денежных вознаграждений военным, курсантам, срочникам и временно непригодным военным﻿. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, сообщает Деловая столица.

"Сегодня Рада увеличила денежные вознаграждения военным, курсантам, срочникам и временно непригодным военным" , — написал Гончаренко.

Нардеп также привел конкретные цифры выплат, которые могут получать военные:

от 30 000 до 100 000 грн военным пропорционально времени выполнения боевых задач на условиях, установленных Кабмином;

6 000 грн срочникам;

6 000 грн временно непригодным и получившим травму, увечье во время боевых действий;

2350 грн курсантам;