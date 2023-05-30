В Киеве и ряде городов Украины пропал свет
В Киеве, а также в других городах страны жители сообщают об отсутствии света. Специалисты сообщают о ремонтных работах и обещают быстро вернуть электроэнергию потребителям, сообщает РБК-Украина.
Киев
В столице проблемы со светом фиксируют в Шевченковском, Соломенском, Святошинском, Голосеевском, Оболонском, Дарницком районах.
В ДТЭК уже сообщили о ремонтных работах в центре города.
"Наши энергетики возобновляют электроснабжение 15 домов улиц Институтской, Грушевского, Мазепы, Липской и П.Орлика. Аварийное отключение произошло в 12:28. Специалисты оперативно выехали на место аварии и сразу заживили 33 обесточенных дома", — сообщили в пресс-службе.
По данным энергетиков, еще 15 домов остаются обесточенными, их должны переключить в альтернативные источники до 14:30.
После резервного переключения специалисты приступят к ремонту основного оборудования, чтобы обеспечить надежную схему электроснабжения домов.
Между тем, в Киеве уже наблюдаются проблемы с движением электротранспорта.
По данным "Киевпасстранс":
- задерживается движение трамваев №1, 3, 14, 15 по ул. Героев Севастополя,
- задерживается движение троллейбусов №22, 27, 30, 42д по ул. О.Довженко.
Причиной называют аварийное отключение со стороны "Укрэнерго".
Харьков
В некоторых районах Харькова и области исчез свет. Проблемы со светом есть в Слободском и Салтовском районе.
Как пояснили в "Харьковоблэнерго", временные отключения связаны со срабатыванием защитной автоматики.
"Отключения не связаны с состоянием и работоспособностью электрических сетей облэнерго", — сообщила пресс-секретарь предприятия Марина Шевченко.
Днепр
Об экстренных отключениях электроэнергии сообщили в Днепропетровской области. В частности, свет исчез частично в Павлограде и в Днепре.
"Уважаемые потребители! В Днепропетровской области происходят экстренные отключения электроэнергии. Напряжение на наши сети пока не подается", - сообщили в ЦЭК.
Одесса
В Одессе в ряде домов в разных районах также пропал свет.
Кроме того, в городе, по информации местных СМИ, остановился электротранспорт. Тем временем в ДТЭК сообщают об аварии на линии электропередач.
Полтава
Также в Полтаве частично отсутствует электроснабжение.
Как объяснил заместитель главы Полтавского горсовета Валерий Пархоменко, отключения в городе связаны с повреждением электросети.
Местных жителей предупреждают, что временно без электроснабжения жители дома:
- м-н. Сады-1;
- м-н. Сады-2;
- ул. Пушкина;
- ул. Соборности;
- ул. Европейская;
- ул. Харьковское шоссе.
Сумы
Отключения света наблюдаются не только в Сумах, но и области. Кроме того, как объяснили в местном "Электроавтотрансе", из-за падения напряжения в энергосистеме Украины, в Суммах отключены питающие подстанции, поэтому троллейбусы вынужденно остановили движение.
"Как следствие в Сумах обесточена почти вся контактная сеть (за исключением участка Керамейя - Химгородок - ул. Шестидесятников). По состоянию на 13:55 троллейбусы вынужденно остановили движение", — предупредил перевозчик.
Коммунальные автобусы продолжают перевозку без изменений.
Запорожье
В Запорожской области зафиксированы массовые отключения электроэнергии.
По имеющейся информации от "Запорожьеоблэнерго", в областном центре обесточено более 46 тысяч потребителей. Также без света часть потребителей в Запорожском районе.
"Сейчас специалисты ПАО "Запорожьеоблэнерго" совместно с представителями Оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго" выясняют причины отключения и работают над восстановлением электроснабжения", — сообщили в компании.