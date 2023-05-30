В Киеве и ряде городов Украины пропал свет

В Киеве, а также в других городах страны жители сообщают об отсутствии света. Специалисты сообщают о ремонтных работах и обещают быстро вернуть электроэнергию потребителям, сообщает РБК-Украина.

Киев

В столице проблемы со светом фиксируют в Шевченковском, Соломенском, Святошинском, Голосеевском, Оболонском, Дарницком районах.

В ДТЭК уже сообщили о ремонтных работах в центре города.

"Наши энергетики возобновляют электроснабжение 15 домов улиц Институтской, Грушевского, Мазепы, Липской и П.Орлика. Аварийное отключение произошло в 12:28. Специалисты оперативно выехали на место аварии и сразу заживили 33 обесточенных дома" , — сообщили в пресс-службе.

По данным энергетиков, еще 15 домов остаются обесточенными, их должны переключить в альтернативные источники до 14:30.

После резервного переключения специалисты приступят к ремонту основного оборудования, чтобы обеспечить надежную схему электроснабжения домов.

Между тем, в Киеве уже наблюдаются проблемы с движением электротранспорта.

По данным "Киевпасстранс":

задерживается движение трамваев №1, 3, 14, 15 по ул. Героев Севастополя,

задерживается движение троллейбусов №22, 27, 30, 42д по ул. О.Довженко.

Причиной называют аварийное отключение со стороны "Укрэнерго".

Харьков

В некоторых районах Харькова и области исчез свет. Проблемы со светом есть в Слободском и Салтовском районе.

Как пояснили в "Харьковоблэнерго", временные отключения связаны со срабатыванием защитной автоматики.

"Отключения не связаны с состоянием и работоспособностью электрических сетей облэнерго" , — сообщила пресс-секретарь предприятия Марина Шевченко.

Днепр

Об экстренных отключениях электроэнергии сообщили в Днепропетровской области. В частности, свет исчез частично в Павлограде и в Днепре.

"Уважаемые потребители! В Днепропетровской области происходят экстренные отключения электроэнергии. Напряжение на наши сети пока не подается" , - сообщили в ЦЭК.

Одесса

В Одессе в ряде домов в разных районах также пропал свет.

Кроме того, в городе, по информации местных СМИ, остановился электротранспорт. Тем временем в ДТЭК сообщают об аварии на линии электропередач.

Полтава

Также в Полтаве частично отсутствует электроснабжение.

Как объяснил заместитель главы Полтавского горсовета Валерий Пархоменко, отключения в городе связаны с повреждением электросети.

Местных жителей предупреждают, что временно без электроснабжения жители дома:

м-н. Сады-1;

м-н. Сады-2;

ул. Пушкина;

ул. Соборности;

ул. Европейская;

ул. Харьковское шоссе.

Сумы

Отключения света наблюдаются не только в Сумах, но и области. Кроме того, как объяснили в местном "Электроавтотрансе", из-за падения напряжения в энергосистеме Украины, в Суммах отключены питающие подстанции, поэтому троллейбусы вынужденно остановили движение.

"Как следствие в Сумах обесточена почти вся контактная сеть (за исключением участка Керамейя - Химгородок - ул. Шестидесятников). По состоянию на 13:55 троллейбусы вынужденно остановили движение" , — предупредил перевозчик.

Коммунальные автобусы продолжают перевозку без изменений.

Запорожье

В Запорожской области зафиксированы массовые отключения электроэнергии.

По имеющейся информации от "Запорожьеоблэнерго", в областном центре обесточено более 46 тысяч потребителей. Также без света часть потребителей в Запорожском районе.