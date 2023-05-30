Депутата Киевсовета Трубицына просят объявить в международный розыск

Избранный от партии "Слуга народа" депутат Киевсовета Владислав Трубицын выехал из Украины и не прибыл в Высший антикоррупционный суд, поэтому Специализированная антикоррупционная прокуратура просит объявить его в международный розыск, сообщает Украинская правда.

САП не называет имени депутата Киевского городского совета, но речь идет о "слуге народа" Владиславе Трубицыне.

Его обвиняют в получении 1,39 млн грн взятки за содействие в организации розничной торговли в Киеве.

16 мая 2023 года обвиняемый в нарушение обязанностей не явился в судебное заседание, адвокаты не могли сообщить о месте пребывания фигуранта.

Следствие установило, что обвиняемый пересек границу Украины 13 мая этого года. На сегодня местонахождение обвиняемого неизвестно.

Прокурор САП подал ходатайство в ВАКС о международном розыске столичного депутата. Также обвинение будет требовать обращения всего залога в размере 10 млн 886 тыс. грн в доход государства и избрания обвиняемому меры пресечения в виде содержания под стражей, как только его задержат.

После задержания 11 февраля 2022 года депутату Киевсовета была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой уплаты залога в размере 14 млн 886 тыс. грн. Залог за него внесли – поэтому на депутата были возложены процессуальные обязанности, предусмотренные нормами УПК Украины.

Позже постановлением следственного судьи от 11.05.22 размер залога уменьшен до 10 млн 886 тыс. грн – 2 млн грн перечислено на ВСУ, а 2 млн грн – возвращено залогодателю.

16.06.2022 следственный судья удовлетворил ходатайство стороны защиты и уменьшил размер залога до 9 886 000, а 1 млн было возвращено залогодателю.

11 октября 2022 года НАБУ и САП направили в суд дело по обвинению депутата Киевсовета, возглавляющего одну из постоянных комиссий Киевсовета, и еще пяти человек в получении 1,39 млн грн неправомерной выгоды за содействие в организации розничной торговли в столице.

За "щедрые пожертвования" фигуранты якобы предоставляли разрешения на размещение мобильных точек торговли в семи районах Киева.

Обвинительный акт в отношении депутата и его сообщников рассматривает Высший антикоррупционный суд. Владислав Трубицын второй раз не прибыл на судебное заседание в ВАКС, хотя был предупрежден должным образом.

Прокурор САП сообщил, что 13 мая Трубицын пересек границу в пункте пропуска "Рава-Русская" и до сих пор не вернулся.

Прокурор подготовил два ходатайства: об объявлении в международный розыск и ходатайство об обращении залога в доход государства.

30 мая адвокаты Трубицына перестали его защищать, поэтому прокурор также попросил назначить депутату адвоката из Центра бесплатной правовой помощи.

Суд отложил заседание до 13:00 понедельника 5 июня и поручил региональному Центру бесплатной правовой помощи назначить Трубицыну защитника.