В Грузии назвали условие присоединения к санкциям против РФ

В правящей партии Грузии "Грузинская мечта" заявили, что не считают обязанностью согласовывать политику Грузии с внешнеполитической линией ЕС, пока Грузия не является членом Евросоюза, сообщает Европейская правда.

Об этом сказал генеральный секретарь политсилы и мэр Тбилиси Каха Каладзе.

По словам Каладзе, Грузия не присоединяется к санкциям, а вопрос о целесообразности авиасообщения с Россией будет стоять на повестке дня после того, как Грузия станет членом Евросоюза.

"Грузия пока не является членом ЕС. Мы независимая, суверенная страна, которая стремится в Европу и желает евроинтеграции. Когда у нас будет статус, и мы станем страной-членом Евросоюза, конечно, будем принимать решения, которые соответствуют общим интересам" , – отметил он.

Накануне спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал последние шаги навстречу РФ "стратегической политикой терпения".

Напомним, в мае Грузия, которая не поддержала санкции против РФ в связи с полномасштабным вторжением в Украину, возобновила прямое авиасообщение с Россией.