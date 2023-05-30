В Грузии назвали условие присоединения к санкциям против РФ
В правящей партии Грузии "Грузинская мечта" заявили, что не считают обязанностью согласовывать политику Грузии с внешнеполитической линией ЕС, пока Грузия не является членом Евросоюза, сообщает Европейская правда.
Об этом сказал генеральный секретарь политсилы и мэр Тбилиси Каха Каладзе.
По словам Каладзе, Грузия не присоединяется к санкциям, а вопрос о целесообразности авиасообщения с Россией будет стоять на повестке дня после того, как Грузия станет членом Евросоюза.
"Грузия пока не является членом ЕС. Мы независимая, суверенная страна, которая стремится в Европу и желает евроинтеграции. Когда у нас будет статус, и мы станем страной-членом Евросоюза, конечно, будем принимать решения, которые соответствуют общим интересам", – отметил он.
Накануне спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал последние шаги навстречу РФ "стратегической политикой терпения".
Напомним, в мае Грузия, которая не поддержала санкции против РФ в связи с полномасштабным вторжением в Украину, возобновила прямое авиасообщение с Россией.