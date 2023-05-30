В Беларуси начали учения по нанесению ракетных ударов

Белорусские военные сегодня, 30 мая, начали учения, на которых они будут тренировать нанесение ракетных ударов, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Об этом заявили в министерстве обороны Беларуси.

"В рамках контрольного занятия по управлению ракетными ударами подразделения ракетных войск Вооруженных сил приступили к выполнению учебно-боевых задач" , - сказано в сообщении ведомства.

При этом в Минобороны отметили, что в тренировках участвует подразделение войск, которое оснащено ракетным комплексом "Искандер-М".

В министерстве уточняют, что в ходе учений будут отработаны вопросы подготовки и ведения боевых действий ракетных войск, а также выполнение задач по подготовке и нанесению ракетных ударов.

"Искандер-М" для Беларуси

Отметим, еще в начале апреля 2023 года стало известно о том, что Россия передала Беларуси оперативно-тактический комплекс "Искандер-М". Он может бить по целям на расстоянии до 500 километров.

Комплекс "Искандер-М" также может запускать и ядерные боеприпасы, которые Россия недавно начала перемещать на территорию Беларуси. Таким вооружением Россия активно пользуется для нанесения ударов по территории Украины с начала полномасштабной войны.