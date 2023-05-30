Энергоснабжение восстановят в ближайшие несколько часов – "Укрэнерго"
В "Укрэнерго" объяснили, что около 13:00 в энергосистеме аварийно отключились несколько магистральных высоковольтных линий, в результате чего действием противоаварийной автоматики были частично обесточены потребители в ряде областей. Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".
Сейчас продолжается запитка потребителей.
"Поставка электроэнергии всем потребителям будет восстановлена в ближайшие часы. Начато расследование причин инцидента", - говорится в сообщении.
В "Укрэнерго" отдельно отметили, что отключения произошли по техническим причинам и не связаны с дефицитом мощности в энергосистеме.