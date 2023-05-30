Сколько из разрушенных мостов в Украине уже отстроили

В результате большой войны в Украине было разрушено 346 мостов, почти половина из которых - на государственных дорогах. К концу мая уже отстроили 12 из них и построили 85 временных переправ.﻿ Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры, сообщает Экономическая правда.

"Сотни уничтоженных мостов из-за вооруженной агрессии России по всей стране. Значительные инфраструктурные разрушения есть в тех областях, которые больше всего пострадали в ходе боевых действий. На государственных дорогах разрушены 157 мостов" , - отметили в агентстве.

Всего с начала войны было возведено 85 временных переправ, что помогло быстро восстановить сообщение в пострадавшие деревни и города.

"Однако не все переправы способны выдерживать значительные нагрузки, и на критически важных маршрутах Агентство взялось за восстановление мостов" , – добавили в агентстве.

В течение 2022 года был восстановлен 41 мост, 8 из которых были разрушены войной. Остальные 33 моста, которые расположены на основных маршрутах и очень важны для логистики в стране, были аварийными.

Уже в этом году Агентство отстроило и открыло движение по четырем мостам в Житомирской, Киевской и Черниговской областях.

В настоящее время строительные работы ведутся на 25 объектах в Житомирской, Киевской, Черниговской, Харьковской, Херсонской и Николаевской областях.