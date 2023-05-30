Маляр: Россияне пытались идти вперед на трех направлениях, но безуспешно

Российские оккупанты за сутки не продвинулись ни в одном направлении, где пытались вести наступление. Украинские бойцы контролируют юго-западные окраины Бахмута, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении заместителя министра обороны Анны Маляр в Telegram.

"Восток — эпицентр боевых действий. Враг не оставляет цель захватить Донецкую и Луганскую области. Интенсивность наступательных действий врага в течение суток несколько снижена. Зато сохраняется интенсивность артобстрелов и авиационных ударов.

На трех направлениях из шести в течение суток враг не проводил наступательных действий. Речь идет о — Лиманском, Авдеевском, Шахтерском.

На Купянском направлении противник ведет безуспешные наступательные действия. На Марьинском направлении в течение суток наши защитники отбили 12 атак противника в районе города Марьинка. На Бахмутском направлении противник наступательных действий пока не проводит", — отметила она.

На Бахмутском направлении оккупанты продолжают обстрелы и наносят авиаудары. Также на этом направлении, по словам Маляр, продолжается замена и перегруппировка вражеских войск.

Заместитель министра сообщила, что украинские силы контролируют юго-западные окраины Бахмута.

В то же время, по ее словам, на севере и юге пригорода Бахмута уже несколько дней продвижение не осуществляется, поскольку движение украинских войск приостановлено для выполнения других военных задач.

При этом командующий Сухопутных войск Александр Сырский в своем ТГ отмечает, что Силы обороны продолжают продвигаться вперед и уничтожать врага на Бахмутском направлении.

Отрывок из работы штурмовой группы, которая продвигается по позициям оккупантов, обнародовала 3-я отдельная штурмовая бригада. Маляр отметила, что за сутки враг не продвинулся ни на одном из направлений, на которых вел наступление.

Она также сообщила, что на границе с Беларусью — ситуация стабильная, на юге страны — враг в обороне, а в приграничных районах с Россией — оккупанты сохраняют военное присутствие. Осуществляют минометные и арт-обстрелы, наносят авиаудары.