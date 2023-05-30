Правоохранители пришли с обысками к главе правления "Укрзализныци" Евгения Лященко, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщили источники в правоохранительных органах.

Сейчас обыски проводят в кабинете главы "Укрзализныци". При этом причину проведения следственных действий источники не называют.

Что известно о Лященко

Евгений Лященко окончил Харьковский университет по специальности "экономическая кибернетика". С октября 2019 года он стал членом правления "Укрзализныци" и отвечал за финансовые вопросы.

Также он занимал должность советника вице-премьер-министра, министра цифровой трансформации Украины и министра инфраструктуры Украины.

21 марта 2023 года Лященко назначили главой правления "Укрзализныци".