Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня – источник

Кабмин утвердил повышение с 1 июня тарифа на электроэнергию для населения до 2,64 грн/кВт-ч, сообщает Экономическая правда.

Об этом ЭП сообщил источник в правительстве.

По словам источника, министр энергетики Герман Галущенко в срочном порядке внес постановление о повышении тарифа на электроэнергию для населения - его одобрили.

Ранее сообщалось, что Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) официально внесла предложения по определению с 1 июня единого тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей на уровне 2,88 грн/кВт-ч (с НДС) в рамках первого этапа корректировки цен.

В Украине сейчас действуют три тарифа: два "социальные" для населения и один рыночный для бизнеса.

Бытовые потребители, которые используют в месяц менее 250 кВт-ч, платят 1,44 грн за кВт-ч, кто больше - 1,68 грн за кВт-ч.

Цена для юридических лиц, которая включает стоимость электроэнергии, НДС, тариф на распределение, передачу, диспетчеризацию и поставку, превышает 6 грн за кВт-ч.

В течение нескольких месяцев обсуждались разные сценарии пересмотра тарифа, но в итоге приняли решение о повышении до 2,64 грн за кВт-ч.