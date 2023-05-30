Путин отреагировал на атаку беспилотников: говорит, что сработало штатно

Путин отреагировал на атаку беспилотников: говорит, что сработало штатно
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что противовоздушная оборона Москвы "сработала штатно" во время атаки беспилотников 30 мая, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Путина в эфире телеканала "Россия-24".

"Система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно ... Хотя есть над чем работать".

Кроме того, Путин цинично заявил, что Россию провоцируют на "такой же ответ", а также в очередной раз соврал, что российские военные наносят только "высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры".

Предыстория:

  • По разным данным росСМИ, от 25 до 32 беспилотников атаковали Москву ночью 30 мая, повреждены по меньшей мере два многоэтажных дома, сообщается, что большинство дронов сбили на подлете к российской столице.
  • Согласно обнародованному списку мест падения дронов в Московской области, один из них был якобы сбит неподалеку от резиденции президента России Владимира Путина.

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