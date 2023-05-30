Путин отреагировал на атаку беспилотников: говорит, что сработало штатно
Президент России Владимир Путин заявил, что противовоздушная оборона Москвы "сработала штатно" во время атаки беспилотников 30 мая, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Путина в эфире телеканала "Россия-24".
"Система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно ... Хотя есть над чем работать".
Кроме того, Путин цинично заявил, что Россию провоцируют на "такой же ответ", а также в очередной раз соврал, что российские военные наносят только "высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры".
Предыстория:
- По разным данным росСМИ, от 25 до 32 беспилотников атаковали Москву ночью 30 мая, повреждены по меньшей мере два многоэтажных дома, сообщается, что большинство дронов сбили на подлете к российской столице.
- Согласно обнародованному списку мест падения дронов в Московской области, один из них был якобы сбит неподалеку от резиденции президента России Владимира Путина.