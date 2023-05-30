Руководитель Укрзализныци прокомментировал обыски и взятку автомобилем

Глава правления акционерного общества "Укрзализныця" Евгений Лященко заявил, что дал Национальному антикоррупционному бюро разъяснения относительно возможных злоупотреблений в закупках для УЗ, хотя речь идет о периоде до его прихода на должность, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко, которого цитирует сайт Украинской железной дороги.

"Укрзализныця" подтвердила, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит обыски, связанные с закупками для нужд ее отрасли.

Правоохранителям предоставлен доступ к домашним и рабочим помещениям работников общества, которые предусмотрены постановлением суда в рамках расследования деятельности филиала "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця", отметили в компании.

"Еще раз подчеркиваю, что среди моих первоочередных задач на позиции руководителя Укрзализныци – преодоление коррупционных схем.

Сегодня лично предоставил все разъяснения НАБУ о возможных злоупотреблениях в закупках. Хотя проверки закупок проводятся за тот период, когда они не входили в зону моей ответственности.

Мы открыты к любым проверкам, готовы способствовать следственным действиям и поддерживать прозрачное и беспристрастное расследование всех возможных злоупотреблений в компании".

Евгения Лященко назначили главой правления "Укрзализныци" вместо Александра Камышина с 23 марта 2023 года.

На прошлой неделе НАБУ и САП задержали одного из заместителей руководителя закупочного подразделения Укрзализныци и провели обыски в компании. Он подозревается в получении неправомерной выгоды за содействие в заключении договоров с "нужными поставщиками" для нужд железной дороги.

За свои "услуги" он в конце апреля – начале мая получил от поставщиков новый автомобиль Toyota Camry, приобретенный в автосалоне за 1,55 млн грн.

23 мая САП сообщала, что руководитель одного из подразделений "Укрзализныци" и двое его сообщников задержаны, автомобиль изъят по месту жительства чиновника "Укрзализныци", а всем троим сообщено о подозрениях по ч.4 ст.368 (получение неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом), ч.3 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу), ч.1 и ч.2 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем) УКУ.

"Укрзализныця" отмечает, что информацию о возможных злоупотреблениях со стороны указанного чиновника в правоохранительные органы, в том числе и НАБУ, она передала еще в апреле 2023 года.

УЗ уверяет, что тесно сотрудничает с НАБУ, СБУ, Национальной полицией, прокуратурой и САП – и уже "принят ряд кадровых и административных решений, о которых будет сообщено позже".

Кроме того, "Укрзализныця" активно проводит ряд собственных служебных расследований. Так, в правоохранительные органы в 2023 году передано около 20 дел, добавляют в УЗ.

Также "Укрзализныця" поблагодарила журналистов-расследователей, которые помогают выявлять возможные коррупционные схемы, и заверила их в открытости к диалогу.