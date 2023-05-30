Зеленский провел телефонный разговор с Шольцем: о чем шла речь
Президент Владимир Зеленский во вторник, 30 мая, провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом, в частности, стороны обсудили усиление украинской противовоздушной обороны, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении главы государства в Twitter.
"У меня был предметный телефонный разговор с канцлером Шольцом. Я поблагодарил его за реализацию мощного оборонного пакета стоимостью 3 миллиарда евро", — говорится в сообщении.
Лидеры стран обсудили реализацию договоренностей, достигнутых во время недавнего визита Зеленского в Германию, и дальнейшее укрепление обороноспособности Украины, в частности ПВО.
"Мы согласовали наши позиции накануне предстоящих международных мероприятий", — добавил Зеленский.
Напомним, Украина официально попросила у Германии крылатые ракеты Taurus, имеющие дальность полета до 500 км.
23 мая стало известно, что Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошли радар ПВО TRML-4D и разведывательные беспилотники Vector.