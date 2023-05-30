Кабмин согласовал кандидатуру на должность главы Одесской ОВА

Кабмин согласовал кандидатуру на должность главы Одесской ОВА

Кабинет министров согласовал кандидатуру главы Киевской городской прокуратуры Олега Кипера на должность главы Одесской ОВА, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука в Telegram.

"Согласовано назначение Кипера Олега Александровича председателем Одесской областной государственной администрации", — сказано в сообщении.

Решение принято на заседании 30 мая.

До назначения на должность главы Киевской городской прокуратуры Кипер был внештатным советником главы ОПУ Андрея Ермака.

Отметим, Олег Кипер начал работать в органах прокуратуры в 2001 году.

Он занимал должности следователя Котовской межрайонной прокуратуры Одесской области, прокурора отдела прокуратуры Одесской области, прокурора отдела Генерал﻿тиьной прокуратуры, начальника управления прокуратуры Ивано-Франковской области, заместителя прокурора Ивано-Франковской области, заместитель начальника управления – начальника отдела Генпрокуратуры.

9 июня 2020 года генпрокурор Ирина Венедиктова назначила Кипера на должность заместителя прокурора Киева.

Напомним, Олег Кипер был люстрирован, но в сентябре 2019 года Окружной административный суд Киева вернул ему должность старшего прокурора Главного управления надзора, считая, что люстрация его была безосновательной, а причастность к узурпации власти Виктором Януковичем – не установлена.

СМИ сообщали о совместном бизнесе жен Олега Кипера и Сергея Кизя, бывшего заместителя генпрокурора Юрия Луценко. Журналисты "Схемы: коррупция в деталях" сообщали, что Кизь ездит на машине Кипера (BMW X5 2010 года).

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