Украина получит второй транш МВФ на $900 млн

Украина и МВФ достигли соглашения на уровне персонала по вопросу пересмотра четырехлетней программы Фонда, сообщает Новое время.

Украина успешно прошла первый пересмотр четырехлетней программы МВФ и получит второй транш на сумму в $900 млн.

Об этом говорится в сообщении Фонда.

"Я рад сообщить, что представители МВФ и украинской власти достигли соглашения на уровне персонала по первому пересмотру программы EFF. Это соглашение еще должно согласовать правление МВФ, соответствующее рассмотрение состоится в ближайшие недели" , — сообщил глава миссии МВФ Гэвин Грэй.

По его словам, Украина добилась сильного результата в выполнении требований программы и выполнила все структурные маяки, предусмотренные до конца мая 2023 года.

Успешный пересмотр программы позволит Украине привлечь второй транш кредита МВФ на сумму $900 млн. Общий объем программы МВФ составляет $15,6 млрд, из которых Украина уже привлекла $2,7 млрд в виде первого транша.

Неделей ранее миссия МВФ по пересмотру программы с Украиной начала работу в Вене.

Власти Украины взяли на себя очень твердые обязательства в части улучшения управления и законодательства и обозначили четкие сроки внесения важнейших законодательных изменений.

К ним относятся принятие закона о восстановлении обязательств государственных должностных лиц по декларированию активов (к концу июля), внесение поправок в структуру и закон о борьбе с отмыванием денег (к концу сентября), а также принятие закона о расширении институциональной автономии Специализированной антикоррупционной прокуратуры (к концу декабря), уточнила Козак.