Профсоюз работников университетов и колледжей Великобритании (UCU), который объединяет более 120 тысяч педагогов, попал в скандал после того, как поддержал резолюцию с призывом прекратить военную помощь Украине и "остановить расширение НАТО", сообщает Европейская правда.

В повестке дня съезда UCU, который проходил с 27 по 29 мая, содержались два пункта, связанные с Украиной. Первый, предложенный Университетом Брайтона, что в Англии, называется "Остановите войну в Украине для немедленного мира" (Stop the War in Ukraine – peace now).

Резолюция утверждает, что в Украине продолжается война "российского и американского империализма", а президент Владимир Зеленский хочет превратить Киев в "вооруженный, нелиберальный форпост американского империализма".

"Мы должны сказать: "российские войска – прочь, эскалации и расширению НАТО – нет" , – говорится в принятом документе, где от имени UCU содержится призыв к британскому правительству "прекратить предоставлять Украине оружие".

Представители Лидского университета, как следует из повестки дня, предлагали скорректировать текст документа, убрав оттуда формулировку о прекращении военной помощи Украине и подчеркнуть, что призывы к миру должны быть приемлемы для нее. Но эти правки отклонили.

Отметим, что "антивоенная" резолюция была принята с незначительным перевесом в 130 голосов против 121, еще 37 делегатов на съезде воздержались во время голосования.

Ее публично продвигала организация Stop the War, которая в 2014 году фактически поддержала аннексию Россией Крыма. А бывший председатель и нынешний вице-президент STW Эндрю Мюррей в 2018 году попал в список лиц нон грата в Украине как лицо, которое "принадлежит к глобальной пропагандистской сети Путина, продвигает российскую ложь, в частности по Крыму и войне на Донбассе".

UCU принял еще одну резолюцию по войне в Украине под названием "Солидарность с Украиной: поддержка образовательной и гуманитарной работы" (Solidarity with Ukraine: supporting education and humanitarian work).

В ней прямо осуждается вторжение России в Украину без упоминаний о военной помощи, в то же время приветствуется "смелая работа российских антивоенных активистов", осуждаются "все проявления империализма" без конкретики и содержится призыв поддержать российских педагогов, выступающих против войны.

Многие члены профсоюза публично выступили против принятых на съезде решений. Некоторые из них – например чешско-британский историк Анна Гайкова, – заявили, что рассматривают возможность выйти из UCU в знак бойкота. В ответ их начали травить в соцсетях, обвиняя в антисемитизме.

Генеральный секретарь UCU Джо Грейди заявила, что лично не согласна с содержанием "антивоенной" резолюции съезда профсоюза "и знает, что многие члены UCU так же не согласны".

Представитель профсоюза в комментарии СМИ добавил, что UCU "выступает категорически против агрессивной войны Путина против Украины и стремится к мирному решению, которое полностью признает право Украины на самоопределение".