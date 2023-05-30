Генштаб: Оккупанты безуспешно наступали на трех направлениях

В течение суток российская армия пыталась наступать и атаковать на Купянском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Наступательные действия врага успеха не имели, атаки были отбиты, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 30 мая.

В течение этих суток Россия нанесла очередной массированный авиационный удар по территории Украины, в частности, по столице нашей страны, применив ударные БПЛА "Shahed-136/131". 29 из 31 дронов были уничтожены нашими защитниками. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, повреждены частные жилые дома, другая гражданская и административная инфраструктура.

Всего в течение суток противник нанес 44 авиационных и 1 ракетный удар, совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток подразделения сил обороны отразили 11 вражеских атак.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается постоянной, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В эти сутки враг предпринял неудачную попытку проникновения ДРГ через государственную границу Украины в районе н.п. Зеленое Харьковской области. Также нанес авиационный удар в районе села Уды. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы н.п. Янжуловка, Карповичи Черниговской области; Середина-Буда, Фотовиж, Большая Писаревка Сумской области.

На Купянском направлении противник в течение суток вел безуспешные наступательные действия западнее Масютовки Харьковской области и в направлении Новоселовского Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Каменка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Кисловка, Котляровка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Ямполевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении в течение суток противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе Веселого и ракетный — в районе Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Орехово-Василовка, Богдановка, Хромово, Ивановское, Белая Гора, Северное, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия по направлению к Северному, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы н.п. Авдеевка, Орловка, Первомайское, Нетайлово Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе Марьинки, а также в направлении н.п. Победа и Новомихайловка. В то же время, враг нанес авиационный удар в пределах Марьинки, артиллерийским обстрелам подверглись Георгиевка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Великой Новоселки. Совершил обстрелы н.п. Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Шахтерское.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационный удар в районе Орехово Запорожской области. Совершил обстрелы н.п. Зеленое Поле, Новополье, Темировка Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка и Степное Запорожской области; Садовое, Камышаны, Кизомыс Херсонской области.

Авиация сил обороны в сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 пункта управления, район сосредоточения живой силы противника, 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях, зенитно-ракетный комплекс, 3 состава горюче-смазочных материалов и станцию радиоэлектронной борьбы.