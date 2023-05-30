САП объявила "слугу народа" Трубицина в международный розыск

Специализированная антикоррупционная прокуратура подала ходатайство о международном розыске депутата Киевского горсовета Владислава Трубицына, пойманного на взятке, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится на странице САП в Facebook.

Прокурор САП Николай Карась во время судебного заседания по делу Трубицына заявил, что САП стало известно, что Трубицын покинул Украину 13 мая и по состоянию на 10 часов 30 мая не вернулся. Следовательно, САП заявила ходатайство об объявлении депутата Киевсовета в международный розыск и взыскании залога в 10,8 млн в пользу государства.

В то же время в начале заседания адвокаты Трубицына Ханин и Иванин заявили о прекращении участия в процессе "из-за существенных разногласий с клиентом в подходе к защите".

Суд удовлетворил ходатайство адвокатов. В то же время, он не смог рассмотреть ходатайство САП из-за отсутствия у Трубицына адвокатов и объявил перерыв до назначения государственного адвоката. Заседание продлится 5 июня.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро поймало депутата Киевского горсовета от фракции "Слуга народа", главу постоянной комиссии Киевсовета по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства Владислава Трубицына на получении неправомерной выгоды в размере 1,39 млн гривен. Эти деньги он получил от одного из столичных предпринимателей за победу в электронных торгах на право размещения торговых точек. Сейчас дело рассматривается в Высшем антикоррупционном суде.