"Укрэнерго" возобновило электропитание потребителей после инцидента в энергосистеме

НЭК "Укрэнерго" возобновило поставки электроэнергии потребителям, никакие ограничения потребления в вечерние часы не будут применяться, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил глава правления компании Владимир Кудрицкий в Facebook.

Компания детально изучает причины инцидента, который сегодня произошел в энергосистеме и влечет за собой аварийные обесточивания в ряде областей.

"Отключения потребителей не связаны с дефицитом мощности в системе. Причины аварийной ситуации – сугубо технические и будут подробно выяснены в результате расследования Госэнергонадзора и специалистов Укрэнерго" , - добавил Кудрицкий.

Он призвал использовать только официальные источники информации во избежание спекуляций и воздержаться от предположений до того, как будут выяснены все технические причины и обстоятельства ситуации.

Глава "Укрэнерго" нагазировал, что энергосистема пережила 15 массированных волн ракетных ударов и 18 мощных дроновых атак. Сейчас она в процессе обновления и работает на максимуме своих возможностей.

"Если в мирное время у нас было много резервных схем заживления потребителей, и вы обычно не испытывали работу энергетиков, то сейчас у нас все еще много "узких мест" в энергосистеме после зимних обстрелов.

Мы делаем все возможное, чтобы даже в сложных условиях и во время масштабной ремонтной кампании обеспечить потребителям надежное энергопитание и стабильную сбалансированную работу энергосистемы", - резюмировал Кудрицкий.

Напоминаем:

Сообщалось, что во вторник, 30 мая, в некоторых районах столицы применяются аварийные отключения электроэнергии, а также обесточивание потребителей есть в Киевской, Полтавской, Кировоградской областях и Одессе.

В ДТЭК пояснили, что отключение электроэнергии по всей стране связано со срабатыванием автоматики из-за снижения частоты в энергосистеме.