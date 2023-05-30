СМИ: США в среду объявят о пакете помощи Украине на 300 млн долларов

Соединенные Штаты в среду предоставят дополнительные 300 миллионов долларов новой военной помощи Украине в пакете, который, как ожидается, будет содержать боеприпасы для системы противоракетной обороны Patriot, сообщает Европейская правда.

Об этом "Голосу Америки" во вторник сообщили источники.

Как утверждается, в пакете военной помощи, кроме ракет для ЗРК Patriot, будут предусмотрены ракеты для высокомобильной артиллерийской ракетной системы HIMARS, танковые боеприпасы и противотанковые средства.

Среди конкретных типов амуниции, которая может быть в американском пакете помощи, упоминаются неуправляемые авиационные ракеты Zuni, ракеты AIM-7 класса "воздух-воздух" с радиолокационным наведением. Также, пишет "Голос Америки", речь идет о системах ПВО Avenger и переносных зенитно-ракетных комплексах Stinger.

Этот пакет помощи США станет 39-ым по счету, санкционированным указом президента Джо Байдена о сокращении запасов военной техники со складов Министерства обороны, с момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Напомним, ранее в мае Министерство обороны США объявило о выделении Украине дополнительной помощи по безопасности стоимостью до 375 миллионов долларов для покрытия критических потребностей.

С начала полномасштабного вторжения России Соединенные Штаты, по данным Пентагона, уже предоставили Украине более 36,9 миллиарда долларов военной помощи. Это вызвало опасения, что средства на поддержку Киева могут вскоре иссякнуть.

Недавно, однако, выяснилось, что это число завышено минимум на три миллиарда из-за ошибки в учете стоимости военной техники в Министерстве обороны США.