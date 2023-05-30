Блинкен анонсировал новые санкции против России уже завтра

В среду, 31 мая, США объявят о введении новых санкций против России, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил на брифинге государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Завтра мы объявим о новых мерах, основанных на контроле за экспортом технологий, найденных в иранских беспилотниках, которые используются для атак на украинских граждан и гражданскую инфраструктуру. (Санкции введут — ред.) для борьбы с российской дезинформацией, для защиты правозащитников" , — подчеркнул глава Госдепа.

Как сообщалось, 12 апреля США ввели санкции против России за ее агрессивную полномасштабную войну против Украины.