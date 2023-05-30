Кадыров грозится отомстить за атаку безпилотниками по Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал "месть в полном смысле слова" за недавний удар безпилотниками по Москве, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил Кадыров в Telegram
Хотя пока никто не взял на себя ответственность за атаку, Кадыров уже обвинил во всем "киевский режим" и назвал такие действия терроризмом.
Он предложил ввести в России военное положение и "разом смести всю эту террористическую ячейку".
Кадыров призвал также не "цацкаться" и не "церемониться", а ударить "по местам скопления террористических лидеров, пока не останется мокрое место".
Он пригрозил и Западной Европе. Сказал, что Россия "постучит в двери, к примеру, Германии или Польши".
"Напоследок немного забегу вперёд, но подробностей не раскрою. Скоро покажем в зоне СВО, что такое месть в полном смысле слова".
Предыстория:
- Ранее российские медиа сообщили, что от 25 до 32 беспилотников атаковали Москву ночью 30 мая, повреждены по меньшей мере два многоэтажных дома.
- Российское издание "Верстка" нанесло места атаки беспилотников в Москве на карту.