Кулеба назвал три шага для успешного саммита НАТО в Вильнюсе

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во вторник обратился к 31 главе внешнеполитических ведомств стран НАТО накануне их неформальной встречи в Осло, сообщает Европейская правда.

Об этом Кулеба написал в Twitter.

По словам украинского министра, в своем выступлении перед главами МИД стран НАТО он озвучил "три шага для успеха Вильнюсского саммита".

"Усилить институциональные связи и помощь между Украиной и НАТО. Сделать шаг к членству Украины в НАТО. Предоставить гарантии безопасности на пути Украины в НАТО" , – отметил он.

Ожидается, что повестку дня предстоящего саммита НАТО будут обсуждать министры иностранных дел на встрече в Осло, которая продлится в течение среды и четверга.

До этого для удовлетворения евроатлантических стремлений Киева были выдвинуты разные идеи – от принятия отдельной декларации и предоставления гарантий безопасности по "израильской" модели до создания нового Совета Украина-НАТО.

Также, как ожидается, на повестке дня будет расширение Комплексного пакета помощи Киеву, направленного на то, чтобы помочь украинским Вооруженным Силам отойти от доктрин, вооружения и стандартов советских времен.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в очередной раз исключил возможность предоставления Украине членства в НАТО во время полномасштабной войны с Россией.