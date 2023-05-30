Зеленский потребовал от местных властей обеспечить население укрытиями

Президент Владимир Зеленский обратился к представителям местной власти с напоминанием, что достаточное количество укрытий в их общинах – это их ответственность, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил Зеленский в видеообращении к украинцам.

Президент выразил соболезнования по поводу жертв и пострадавших от последней атаки "Шахедов" на Киев.

На фоне этих событий он призвал не относиться легкомысленно к воздушной тревоге.

"И хочу, чтобы меня сейчас услышали все представители местной власти, которые отвечают за конкретные общины, за конкретную территорию.

Укрытия в городах должны быть доступными. Люди должны понимать, когда и как увеличится количество и доступность укрытий.

Это ответственность конкретных должностных лиц, и конкретная ответственность".

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