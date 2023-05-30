Гендиректор МАГАТЭ представил в ООН план обеспечения безопасности ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на заседании Совета безопасности ООН во вторник представил обновленный план обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции, сообщает Европейская правда.

Как объявил гендиректор МАГАТЭ, план является набором принципов, которые он согласовывал во время многочисленных встреч с руководством Украины и России после своего визита на ЗАЭС в сентябре 2022 года.

"В результате этих интенсивных консультаций я определил такие конкретные принципы, которые помогут обеспечить ядерную и физическую ядерную безопасность на ЗАЭС, чтобы предотвратить ядерную аварию и обеспечить неприкосновенность станции. Я считаю эти обязательства важными для избежания опасности катастрофического инцидента" , – подчеркнул Гросси.

Объявленный им план состоит из пяти принципов:

Нельзя осуществлять никаких атак со стороны ЗАЭС или в отношении нее, в частности направленных на хранилище отработанного ядерного топлива реакторов, другую критическую инфраструктуру или персонал. ЗАЭС не должна использоваться как хранилище или база для хранения тяжелого вооружения, например реактивных систем залпового огня, артиллерийских систем и боеприпасов, а также танков или военнослужащих. Нельзя подвергать риску электроснабжение ЗАЭС. Все сооружения, системы и компоненты, необходимые для безопасной и надежной работы ЗАЭС, должны быть защищены от нападений или актов саботажа. Не следует принимать никаких мер, подрывающих эти принципы.

Следить за соблюдением этих принципов должны эксперты МАГАТЭ, работающие непосредственно на ЗАЭС, после чего они будут докладывать руководителю организации, а он уже публично сообщит о любом нарушении упомянутых принципов.

"Я торжественно прошу обе стороны (Украину и Россию – ред.) придерживаться этих принципов" , – подчеркнул Гросси.

Этот план менее амбициозный, чем первоначальные усилия Гросси по созданию полноценной защитной зоны вокруг станции, но эксперты по ядерной энергетике считают, что он все же может улучшить нестабильную ситуацию.

Оккупированая российскими войсками Запорожская АЭС из-за постоянных российских обстрелов, в которых Москва обвиняла Украину, не раз отключалась от украинской энергосети. Физически ЗАЭС обслуживает украинский персонал в оккупации, но управляет ею "Росатом".