В Краснодарском крае РФ вспыхнул пожар на НПЗ – губернатор

В Краснодарском крае РФ загорелся Афипский нефтеперерабатывающий завод, вероятная причина возникновения пожара – попадание беспилотников, сообщает Украинская правда.

"В Северском районе пожар на территории Афипского НПЗ. Горит одна из установок по перегонке мазута. Предварительная причина – прилет БПЛА" , — заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По информации Telegram-канала "SHOT", предварительно атака беспилотников произошла около 3 часов ночи.

"Завод был окутан пламенем и дымом. Мощный взрыв был слышен за несколько километров" , – пишет канал.

"Baza" опубликовала видео, на котором, вероятно, зафиксирован "прилет" БПЛА по заводу.

Около 4:40 российский губернатор сообщил, что пожар на НПЗ полностью ликвидирован.