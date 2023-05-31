В РФ объявили в розыск ещё одного генерала ВСУ

Министерство внутренних дел РФ объявило﻿ в розыск командующего Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева.

Информацию о розыске Наева прокомментировало﻿ командование Объединенных сил ВСУ.

"В России объявили в розыск командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева. Информация об этом появилась на официальном сайте Министерства внутренних дел РФ во вторник, 30 мая.

Пока российская пропаганда тратит бешеные деньги на детские угрозы и запугивания, мы убеждены, что "Ничто не остановит идею, время которой пришло"!" , - заявили в командовании.

30 мая стало известно, что МВД России объявило в розыск главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.