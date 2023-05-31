Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили почти 500 солдат РФ и 32 беспилотника

Согласно данным Генерального штаба ВСУ, за сутки 30 мая украинские бойцы убили порядка 470 российских захватчиков, уничтожили средство противовоздушной обороны, 32 беспилотника различных типов, 15 артиллерийских систем и три боевых бронированных машины РФ.

Общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 31.05.23 ориентировочно составили:

личного состава – порядка 207 910 (+470) человек ликвидировано,

танков – 3 802 (+0) ед,

боевых бронированных машин – 7 472 (+3) ед,

артиллерийских систем – 3 460 (+15) ед,

РСЗО – 575 (+0) ед,

средств ПВО – 333 (+1) ед,

самолетов – 313 (+0) ед,

вертолетов – 298 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 124 (+32),

крылатых ракет – 1 107 (+0),

кораблей/катеров – 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 6 230 (+11) ед,

специальной техники – 454 (+0).

Данные уточняются.