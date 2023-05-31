Рада утвердила закон о рекламе в соответствии с нормами ЕС
Верховная Рада 30 мая утвердила во втором чтении и в целом закон о рекламе, который входит в рекомендации Еврокомиссии, предоставленные Украине вместе со статусом кандидата на вступление в ЕС, сообщает Экономическая правда.
За законопроект №9206 о внесении изменений в закон "О рекламе" проголосовали 298 народных депутатов. Он приближает национальное законодательство к соответствующему acquis ЕС в сфере аудиовизуальных услуг.
Принятие закона о рекламе является одной из семи кандидатских рекомендаций Еврокомиссии, которые Украина должна выполнить для будущего открытия переговоров о вступлении в ЕС.
В ЕС эту сферу регулирует Директива, тогда как в Украине на данный момент – отдельное законодательство.
Ранее, по данным издания, Еврокомиссия предоставила оценку об общем соответствии законопроекта аудиовизуальной директиве ЕС.