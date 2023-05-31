Рада приняла закон, позволяющий возобновить Большую приватизацию

Верховная Рада на заседании 30 мая приняла в целом Закон, который вносит изменения в Закон "О Фонде государственного имущества Украины" относительно оптимизации структуры Фонда госимущества (законопроект № 8250), сообщает ЛигаБизнес.

Он направлен на улучшение управленческой структуры Фонда, возобновление большой приватизации и более эффективную работу с подсанкционным имуществом.

Согласно законопроекту, Председатель ФГИУ получит право самостоятельно назначать и увольнять заместителей. Кроме того, 12 региональных отделений-отдельных юридических лиц станут структурными подразделениями ФГИУ.

Также им предусматривается несколько изменений в работу с подсанкционным имуществом, в частности:

по решению ВАКС подсанкционное имущество будет передаваться ФГИУ;

Фонд будет самостоятельно принимать управленческие решения относительно подсанкционного имущества (приватизация, продажа, аренда или управление);

все полученные средства будут направляться в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Кроме того этот законопроект:

позволяет возобновить большую приватизацию;

устанавливает запрет занимать должности руководителей государственных предприятий и членов наблюдательных советов подсанкционным лицам и гражданам стран-агрессоров;

отменяет процедуру согласования директоров госпредприятий, находяшихся в управлении Фонда госимущества, с местной властью;